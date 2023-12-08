Иван Охлобыстин признался, что ему жалко Аллу Пугачеву

С 2022 года Россию покинули многие знаменитости. В числе эмигрантов – актеры, певцы, шоумены и юмористы. Многие из них при переезде не смогли достойно отбыть на новую родину, а принялись поливать грязью старую.

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Среди таких много людей, с отъездом которых культура ничего не потеряла, считает актер Иван Охлобыстин. По его мнению, это Максим Галкин*, Семен Слепаков*, Анатолий Белый. Они ничего не привнесли ценного в общекультурное пространств, а потому потеря оказалась невелика. Однако, среди уехавших особняком для Охлобыстина стоит Алла Пугачева.

«Вот Пугачеву жалко, за нее обидно», - признался сайту Aif.ru актер.

Также звезда экрана печалится за Андрея Макаревича*, песни которого он еще в пионерлагере исполнял у костра.

Добавим, что Макаревич* сегодня живет в Израиле, а Пугачева с подорванным здоровьем переехала на Кипр.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента