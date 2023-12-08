Люся Чеботина назвала нарциссом парня Клавы Коки и призвала ее заканчивать отношения

Певица Люся Чеботина уверена, что новый бойфренд Клавы Коки Александр Поверин – нарциссическая личность. И с ним звезде лучше прекратить отношения. Это исполнительница хита «Солнце Монако» заявила в закулисье шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

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Причем, началось все довольно безобидно. Чеботину попросили выбрать краша по фотографии, и в руках у звезды оказалось фото Поверина с голым торсом. Перед этим она оценивала снимок Давы с аналогичной концепцией, и назвала его нарциссом. Поверину перепала такая же характеристика.

«И этот тоже нарцисс. Клава, заканчивай!» - заявила бывшая подруга Коки.

Клава Кока, кстати, свое личное счастье обрела не так давно. При помощи шоу «Сердце Клавы» звезда повстречала блогера Александра Поверина и с тех пор не расстается с ним. По многие поклонники певицы не верят в искренность парня и считают, что он пиарится за счет Клавы и ее чувств.

По материалам сайта News.ru