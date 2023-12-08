Николай Цискаридзе и Яна Чурикова стали обладателями ТЭФИ как лучшие ведущие шоу

В Москве состоялось торжественное вручений телевизионной премии ТЭФИ. На сцене Малого театра награды нашли своих героев. Лучшими ведущими развлекательного ток-шоу признаны народный артист РФ Николай Цискаридзе, который является лицом передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, и Яна Чурикова, ведущая шоу «Голос».

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Чурикова, к слову, год назад начала работать в «Голосе» взамен ушедшего с поста, бессменного Дмитрия Нагиева. И очень быстро проявила себя в этой роли.

За звание лучшего также на ТЭФИ были номинированы Лера Кудрявцева, Гарик Харламов, Илья Соболев, Николай Басков, Павел Воля. Церемония вручения статуэток Орфея вручается с 1994 года.

По материалам РИА Новости