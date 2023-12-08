Иван Охлобыстин признался, что ему очень нравится SHAMAN

Актер Иван Охлобыстин никогда не скрывал своей патриотической позиции. Звезда экрана выступил с поддержкой в адрес исполнителя Ярослава Дронова, наиболее известного как SHAMAN. Сегодня этот артист в топе востребованных на эстраде, однако на старте карьеры ему помешала Алла Пугачева, уверен Охлобыстин, потому что в 2013 году перекрыла ему дорогу к финалу, выгнав с проекта.

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Но Дронов смог все равно прославиться, и это как раз доказательство его настоящего таланта. Охлобыстин помнит те времена, и сейчас очень рад, что SHAMAN стал номером один на сцене.

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMANом», - рассказал Aif.ru.

Успех SHAMANа Охлобыстин также связывает с родителями артиста, вероятно, очень приличными, а также средой, в которой он развивался.