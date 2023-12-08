Виктория Дайнеко – про чувства на «Фабрике звезд»: «Я была немножечко влюблена в Мигеля»

Певица Виктория Дайнеко вспомнила про свои любовные отношения на «Фабрике звезд-5», в которой одержала победу. Зрителям запомнились не только талантливые выступления артистки, но и ее роман с хореографом Игорем Рудником. Причем, поначалу девушка его даже не замечала, поскольку все ее внимание было посвящено другому танцору.

«Я была немножечко влюблена в Мигеля, а он к Лерике ушел. Он вообще на меня даже не поглядел ни разу. Ну, в общем, у них была любовь, а у меня нет привычки вмешиваться в какие-то счастливые взаимоотношения», - поведала в интервью «Фабрика с Яной Чу» певица.

В такой ситуации девушка смогла переключиться на неравнодушного к ней Рудника лишь с подачи подруги. Аксинья Вержак раскрыла той глаза на искренность чувств Игоря, которых Виктория в упор не видела.

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В итоге четыре года они с Игорем встречались и даже разница в возрасте не стала преградой. Сейчас о тех отношениях певица вспоминает с ностальгией. Расставание с Рудником не повлияло на их общение, они до сих пор на связи.