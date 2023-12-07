Ольга Бузова об итогах года: «Влезла в свое боди из 2017-го»

Затем Ольга решила подвести итоги года. Она отметила, как свои сольные концерты, так и успешные телевизионные шоу. Но также певица поделилась своим личным достижением.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Может, это так себе итог года! Но в целом, я влезла в свое боди из 2017 года! Это самое главное», – заявила она.

Теперь ее ждет подготовка к новым проектам, а также в январе артистка отметит свое 38-летие. Напомним, что в этом году Бузову не раз подозревали в беменности. Однако она поясняла, что поправилась и не может сбросить вес быстро, так как ей уже не 18 лет.