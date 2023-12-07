Ольга Бузова об итогах года: «Влезла в свое боди из 2017-го»

Ольга Бузова за 20 лет стала одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести разные проекты, включая «Звезды в Африке». Несмотря на свою занятость, она также гастролирует.
Недавно артистка дала три сольных концертах, у каждого из которых была разная программа. Теперь она ездит на новогодние съемки. 7 декабря бывшая ведущая «Дома-2» приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».
На этот раз Ольга облачилась в мерцающее серебристое платье-мешок с пайетками. Она скрыла свою фигуру. Недавно артистка снова начаа ходить в спортзал, так как поправилась. Но она не уверена, что похудеет в Новому году. Певица увиделась с рэпером ST, с которым дружит много лет. Его возлюбленная Ассоль сейчас находится в положении. Пара ждет второго ребенка.
ST пошутил, что ждал встречи с Бузовой целый год. Она в свою очередь упрекнула его, что он не появился на ее концертах.
Ольга Бузова и рэпер ST. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Затем Ольга решила подвести итоги года. Она отметила, как свои сольные концерты, так и успешные телевизионные шоу. Но также певица поделилась своим личным достижением.
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«Может, это так себе итог года! Но в целом, я влезла в свое боди из 2017 года! Это самое главное», – заявила она.
Теперь ее ждет подготовка к новым проектам, а также в январе артистка отметит свое 38-летие. Напомним, что в этом году Бузову не раз подозревали в беменности. Однако она поясняла, что поправилась и не может сбросить вес быстро, так как ей уже не 18 лет.