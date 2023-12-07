Андрей Григорьев-Апполонов признался, что обнаружил несколько киноляпов в сериале «Слово пацана»

На публике предстала группа «Иванушки International». Солист Кирилл Туриченко признался, что уже посмотрел сериал и поделился впечатлениями. Он подтвердил, что в 80-х настоящие пацаны не извинялись. Но тут вмешался рыжеволосый Андрей Григорьев-Апполонов.

«Настоящие пацаны не слушали "Ласковый май"», – отметил Андрей.

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Он признался, что в 80-х годах был в Казани. Певец заметил при просмотре сериала много киноляпов. Он отметил, что никто бы точно не снял шапку со своей учительницы, как сделал один из главных героев сериала.