Андрей Григорьев-Апполонов признался, что обнаружил несколько киноляпов в сериале «Слово пацана»

В ноябре состоялась премьера криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но интерес к новой работе режиссера Жора Крыжовникова подскочил несколько недель назад, когда появились слухи, что картину про молодежные группировки Казани конца 1980-х годов могут запретить.
Еще вышли не все эпизоды, поэтому бурные обсуждения не прекращаются. Эту тему даже затронули на ковровой дорожке съемок «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», где побывал корреспондент Teleprogramma.pro.
На публике предстала группа «Иванушки International». Солист Кирилл Туриченко признался, что уже посмотрел сериал и поделился впечатлениями. Он подтвердил, что в 80-х настоящие пацаны не извинялись. Но тут вмешался рыжеволосый Андрей Григорьев-Апполонов.
«Настоящие пацаны не слушали "Ласковый май"», – отметил Андрей.
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Он признался, что в 80-х годах был в Казани. Певец заметил при просмотре сериала много киноляпов. Он отметил, что никто бы точно не снял шапку со своей учительницы, как сделал один из главных героев сериала.
«А в целом атмосфера передана хорошо», – добавил артист.