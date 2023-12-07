Охлобыстин рассказал о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

Алла Пугачева уже больше года живет за границей с семьей. Она сначала с детьми Лизой и Гарри жила в Израиле. А минувшей осенью певица перебралась на Кипр. Она лишь иногда выходить на связь. Обычно артистка просит не обсуждать ее внешность и деньги.
Она недавно напомнила, что давно выполнила свою миссию. Но обсуждения Примадонны не прекращаются. На этот раз Иван Охлобыстин рассказал, как звезда 10 лет назад мешала певицу SHAMAN строить карьеру.
Тогда Ярослав Дронов ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) участвовал в шоу «Фактор А», а кресле жюри проекта была Примадонна. Теперь Охлобыстин заверяет, что именно артистка помешала будущему исполнителю хита «Я русский» стать победителем проекта. При этом Пугачева восхищалась его вокалом и отмечала, что у исполнителя есть талант.
«Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — заявил Охлобыстин.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он также добавил, что когда Дронов покинул шоу, то и Пугачева резко пропала из его жизни. Иван уверен, что артист все же смог добиться успеха, так как у него хорошие родители, а также отметил, что у него «великолепное дарование как у исполнителя», пишут «Аргументы и факты».