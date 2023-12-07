Охлобыстин рассказал о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

Алла Пугачева уже больше года живет за границей с семьей. Она сначала с детьми Лизой и Гарри жила в Израиле. А минувшей осенью певица перебралась на Кипр. Она лишь иногда выходить на связь. Обычно артистка просит не обсуждать ее внешность и деньги.

Она недавно напомнила, что давно выполнила свою миссию. Но обсуждения Примадонны не прекращаются. На этот раз Иван Охлобыстин рассказал, как звезда 10 лет назад мешала певицу SHAMAN строить карьеру.