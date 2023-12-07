Люся Чеботина назвала своим крашем женатого Александра Петрова

Люся Чеботина смогла прославиться, когда выпустила хит «Монако». Теперь она частая гостья на премиях, светских мероприятиях и концертах. Блондинка не скрывает, что готова и дальше выпускать песни. Она 7 декабря приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

Там артистка покрасовалась в белом мини-платье. Она была без спутника. Звезда редко говорит про личную жизнь. Она встречалась с Юркиссом, но уже давно ходят слухи, что они расстались.