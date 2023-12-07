Чеботина о том, что Дава появился на концерт Бузовой: «Наверное пришел облизываться»

Люся Чеботина. Фото: соцсети Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина удивилась, что блогер Давид Манукян пришел на выступление своей бывшей девушки.

Люся Чеботина не первый год выступает на сцене. Она стала популярной персоной в России. Артистка исполняет свой хит «Монако» и другие песни. А вот о личной жизни говорит редко. На этот раз она приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». 

Певица щегольнула в белом мини-платье. Она вышла к журналистам раньше, чем Ольга Бузова. Однако ее спросили про Даву, который недавно наведался на концерт своей бывшей пассии. Люся была удивлена такому поступку блогера. 

Так как певица давно общается с Бузовой и даже восхищается ее трудолюбием, то она решила поделиться своим мнением о внимании Давы к бывшей. 

«На Олю надо смотреть, а не слушать. А Дава наверное пришел облизываться», – отметила певица.

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Напомним, что в 37 лет Ольга так и не обрела счастье в личной жизни. Она мечтает о ребенке и  семье, но работа отнимает у нее большую часть времени.

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