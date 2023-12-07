Чеботина о том, что Дава появился на концерт Бузовой: «Наверное пришел облизываться»

Люся Чеботина не первый год выступает на сцене. Она стала популярной персоной в России. Артистка исполняет свой хит «Монако» и другие песни. А вот о личной жизни говорит редко. На этот раз она приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

Певица щегольнула в белом мини-платье. Она вышла к журналистам раньше, чем Ольга Бузова. Однако ее спросили про Даву, который недавно наведался на концерт своей бывшей пассии. Люся была удивлена такому поступку блогера.