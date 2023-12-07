Люся Чеботина заявила, что на Новый год хочет в подарок автомобиль

В беседе с журналистами Люся рассказала, как хочет встретить Новый год. Ее желание оказалось самым простым. А вот подарок она хочет дорогой.

«Мечтаю Новый год посидеть с семьей, но не хватает времени. А на 1 января хотела бы найти под елкой ключи от машины», – поделилась певица.

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Напомним, что у артистки отношения с ЮрКиссом. Однако уже давно ходят слухи, что они расстались. Поэтому неизвестно, услышит ли он об ее желании и сделает ли желанный подарок звезде.