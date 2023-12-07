Люся Чеботина заявила, что на Новый год хочет в подарок автомобиль

Люся Чеботина. Фото: соцсети Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина рассказала, как мечтает отметить Новый год. Звезда пожаловалась на нехватку времени.

Люся Чеботина стала одной из самых популярных исполнительниц благодаря хиту «Монако». Также она подружилась и с пела дуэтом с Филиппом Киркоровым. 26-летняя артистка теперь часто появляется на премиях и праздничых концертах. Она выпускает новые песни. 

А 7 декабря певица приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». Она предстала в белом мини-платье, подчеркнув стройность. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

В беседе с журналистами Люся рассказала, как хочет встретить Новый год. Ее желание оказалось самым простым. А вот подарок она хочет дорогой. 

«Мечтаю Новый год посидеть с семьей, но не хватает времени. А на 1 января хотела бы найти под елкой ключи от машины», – поделилась певица. 

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Напомним, что у артистки отношения с ЮрКиссом. Однако уже давно ходят слухи, что они расстались. Поэтому неизвестно, услышит ли он об ее желании и сделает ли желанный подарок звезде.

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