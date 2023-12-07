Алсу для новогоднего Comedy Club спела в дуэте с Тимуром Батрутдиновым

Алсу уже много лет выступает на сцене. Больше 25 лет назад она прославилась, когда в юном возрасте начала петь, а потом стала одной из самых молодых участниц конкурса «Евровидение». И теперь артистка продолжает строить карьеру.

При этом она растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. Примечательно, что в свои 40 лет не перестает следить за фигурой и демонстрировать моложавое лицо. На днях она приняла участие в съемках новогоднего Comedy Club.