Алсу для новогоднего Comedy Club спела в дуэте с Тимуром Батрутдиновым

Алсу уже много лет выступает на сцене. Больше 25 лет назад она прославилась, когда в юном возрасте начала петь, а потом стала одной из самых молодых участниц конкурса «Евровидение». И теперь артистка продолжает строить карьеру.
При этом она растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. Примечательно, что в свои 40 лет не перестает следить за фигурой и демонстрировать моложавое лицо. На днях она приняла участие в съемках новогоднего Comedy Club.
На публике Алсу предстала в черном силуэтном платье с мерцающим эффектом. Она подчеркнула свою стройность. Певица сделала укладку с мокрым эффектом и дополнила лук каблуками. Для шоу она приготовила сюрприз с одним из резидентов Comedy. Артистка поделилась кадром, на котором позировала с Тимуром Батрутдиновым. Они облачились в одинаковые новогодние свитера.
«Новый год! P.S отгадайте по нашим костюмам какую песню мы будем петь с Батрутдиновым», – написала звезда.
Поклонники уверены, что услышат ее хит «Зимний сон» в исполнении дуэта. Многие также восхитились тем, как выглядит певица.
Алсу и Тимур Батрутдинов. Фото: соцсети Алсу