Зиверт высказалась об отношениях Клавы Коки с женихом: «Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами»

Зиверт. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певица Зиверт призналась, что не стала бы участвовать в шоу по типу «Сердце Клавы», чтобы найти свою любовь.

Юлия Зиверт стала одной из самых известных исполнительницы за последние пять лет. Она регулярно выпускает новые хиты. Ее творчеством восхищаются именитые артисты.

 А вот о личной жизни она рассказывает редко. Поклонники уверены, что у 33-летней есть много кавалеров. Ей часто приписывали романы, но на их опровергала. 7 декабря артистка приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.

На ковровой дорожке Зиверт предстала в необычном платье и плаще с акцентными плечами из черного денима. Лук дополняли остроносые ботфорты. Певицу спросили, верит ли она в искренность союза Клавы Коки и ее жениха Александра Поверина. 

Напомним, что исполнительница хита «Замуж» минувшим летом искала свою любовь в шоу «Сердце Клавы» и уже больше четырех месяцев строит отношения с победителем проекта. 

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«Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами. Возможно, они любят друг друга. Но я бы на такое шоу не пошла», – заверила Зиверт.

Добавим, что Клава тоже приехала на съемки. Она уже несколько месяцев заверяет, что поправилась. А фанаты подозревают звезду в беременности. 

Зиверт. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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