Зиверт высказалась об отношениях Клавы Коки с женихом: «Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами»

На ковровой дорожке Зиверт предстала в необычном платье и плаще с акцентными плечами из черного денима. Лук дополняли остроносые ботфорты. Певицу спросили, верит ли она в искренность союза Клавы Коки и ее жениха Александра Поверина.

Напомним, что исполнительница хита «Замуж» минувшим летом искала свою любовь в шоу «Сердце Клавы» и уже больше четырех месяцев строит отношения с победителем проекта.

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«Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами. Возможно, они любят друг друга. Но я бы на такое шоу не пошла», – заверила Зиверт.

Добавим, что Клава тоже приехала на съемки. Она уже несколько месяцев заверяет, что поправилась. А фанаты подозревают звезду в беременности.