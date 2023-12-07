Зиверт высказалась об отношениях Клавы Коки с женихом: «Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами»

Юлия Зиверт стала одной из самых известных исполнительницы за последние пять лет. Она регулярно выпускает новые хиты. Ее творчеством восхищаются именитые артисты.
А вот о личной жизни она рассказывает редко. Поклонники уверены, что у 33-летней есть много кавалеров. Ей часто приписывали романы, но на их опровергала. 7 декабря артистка приехала на съемки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.
На ковровой дорожке Зиверт предстала в необычном платье и плаще с акцентными плечами из черного денима. Лук дополняли остроносые ботфорты. Певицу спросили, верит ли она в искренность союза Клавы Коки и ее жениха Александра Поверина.
Напомним, что исполнительница хита «Замуж» минувшим летом искала свою любовь в шоу «Сердце Клавы» и уже больше четырех месяцев строит отношения с победителем проекта.
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«Мы не знаем, что происходит за закрытыми глазами. Возможно, они любят друг друга. Но я бы на такое шоу не пошла», – заверила Зиверт.
Добавим, что Клава тоже приехала на съемки. Она уже несколько месяцев заверяет, что поправилась. А фанаты подозревают звезду в беременности.
Зиверт. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro