Мари Краймбрери впервые рассказала о своей помолвке: «Это история случилась давно»

Мари Краймбрери уже давно стала популярной исполнительницей. Многие ее песни посвящены любви и одиночеству. Она сама пишет их и е творчество находит отклик в сердцах людей. Примечательно, что ее замечали с Давой и приписывали им роман.
Также она рассказывала, как была в отношениях, где ее вторая половинка употребляла слишком много алкоголя. Артистка призналась, что и сама стала употреблять, но вовремя остановилась, а отношения разорвала.
На этот раз Мари пришла в гости к блогеру Madam Kaka и вспомнила про многие личные моменты. Она рассказала, что несколько лет назад должна была сыграть свадьбу. Но до ЗАГСа певица так и не дошла. Своей истории она посвятила трек «Малая, пой».
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«Мы же кольцо на безымянном пальце носим не только когда замужем. Я не была никогда замужем, но я была помолвлена. Классно, что этого никто не знает. Это история, которая случилась со мной супер-давно. Я выросла и, как мне казалось, человек не хотел расти вместе со мной. Я готова уступать, если со мной договариваются. Но я не готова уступать, если на моих чувствах играют, придумывают истории, которых не существует, обвиняют меня в том, чего я не делала», – поделилась артистка в шоу «Бабские истории».
Она отметила, что про это спела в своей песни. Краймбрери считает, что каждый человек проходит этапы и на следующий уровень можно выйти, когда сгорает прежний этап.
А вот хит «Полюби меня пьяную» певица посвятила одной из первых влюбленностей. Тогда у нее были отношения на расстоянии. Артистка готовилась отметить Новый год дома, а ее бойфренд заверил, что едет в командировку. Но артистка узнала, что в это время он отдыхал в Египте с другой женщиной. Звезда увидела его фото с ней в соцсетях.