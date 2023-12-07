Мари Краймбрери впервые рассказала о своей помолвке: «Это история случилась давно»

Мари Краймбрери. Фото: кадр из шоу «Бабские истории»

Певица Мари Краймбрери призналась, что кольцо на безымянном пальце она носит не просто так.

Мари Краймбрери уже давно стала популярной исполнительницей. Многие ее песни посвящены любви и одиночеству. Она сама пишет их и е творчество находит отклик в сердцах людей. Примечательно, что ее замечали с Давой и приписывали им роман. 

Также она рассказывала, как была в отношениях, где ее вторая половинка употребляла слишком много алкоголя. Артистка призналась, что и сама стала употреблять, но вовремя остановилась, а отношения разорвала. 

На этот раз Мари пришла в гости к блогеру Madam Kaka и вспомнила про многие личные моменты. Она рассказала, что несколько лет назад должна была сыграть свадьбу. Но до ЗАГСа певица так и не дошла. Своей истории она посвятила трек «Малая, пой».

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«Мы же кольцо на безымянном пальце носим не только когда замужем. Я не была никогда замужем, но я была помолвлена. Классно, что этого никто не знает. Это история, которая случилась со мной супер-давно. Я выросла и, как мне казалось, человек не хотел расти вместе со мной. Я готова уступать, если со мной договариваются. Но я не готова уступать, если на моих чувствах играют, придумывают истории, которых не существует, обвиняют меня в том, чего я не делала», – поделилась артистка в шоу «Бабские истории».  

Она отметила, что про это спела в своей песни. Краймбрери считает, что каждый человек проходит этапы и на следующий уровень можно выйти, когда сгорает прежний этап.

А вот хит «Полюби меня пьяную» певица посвятила одной из первых влюбленностей. Тогда у нее были отношения на расстоянии. Артистка готовилась отметить Новый год дома, а ее бойфренд заверил, что едет в командировку. Но артистка узнала, что в это время он отдыхал в Египте с другой женщиной. Звезда увидела его фото с ней в соцсетях. 

 

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