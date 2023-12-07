Масюков о несложившейся работе с Фадеевым: «С моей стороны ни одного косяка не было»

Работа с продюсером у Руслана тоже не сложилась. Однако он не держит обид и зла на Фадеева. Певец признался, что если бы его встретил, то сказал бы спасибо и узнал, как дела у него и чем живет композитор теперь. Он уверен, что они посмеялись бы и вспомнили былые времена.

«Вся эта история, начиная с первых контактов с Максом, она была как будто на одном дыхании, с самого первого момента. У меня было полное ощущение того, что после окончания проекта начинается моя сольная карьера. Но дальше все это раз, и куда-то ушло, в секунду, в одночасье. С моей стороны ни одного косяка не было», – рассказал Масюков в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

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Более того, певец мечтает, что еще выпустит альбом. Он не так давно выступил в шоу «Ну-ка, все вместе», удиви публику. Порой артист также говорит о Юлианне Карауловой, с которой строил отношения на «Фабрике». Но тогда певица была еще очень юна и отношения не были длительными.