Масюков признался, что Пугачева отдала победу вместо него Дайнеко на «Фабрике звезд-5»

По словам Руслана, он был лидером по всем рейтингам, но первое место получила Виктория Дайнеко. Певец отметил, что это было решение Примадонны.

«Позаботились выше стоящие, старшие наши, чтобы Вику Дайнеко поставили на первую строчку. Я не расстроился, я просто уступил ей место, как в автобусе», – сказал артист.

У него уточнили, Алла Борисовна приняла такое решение или нет.

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«Да!» – заявил Масюков.

А Чурикова напомнила, что на том проекте была борьба между продюсерами Игорем Матвиенко и Максимом Фадеевым. И она сделала вывод, что Игорь Игоревич перетянул тут все на свою сторону. А Руслану за второе место обещали вручить автомобиль, но и его он не получил. Артист признался, что до сих пор обходится без своего автомобиля.