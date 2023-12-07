Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил, что стал отцом в пятый раз

Его жена Регина Бурд уже подарила ему ранее дочку Нику и сыновей: Энджем и Мирона. А от первого брака с Еленой Добындо у него есть дочка Александра, которая живет в США.

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Роды супруги певца прошли в Москве в престижном коспитале «Мать и дитя». Поклонники приняли поздравлять артистка. Никто не подозревал, что его возлюбленная была беременна.

Напомним, что Жуков лидер и солист популярной группы «Руки Вверх!», которая недавно стала переживать очередную волну востребованности. Певец собирает целые сталионы во время гастролей, но не забывает про семью. Со своей женой он состоит в браке уже 16 лет. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.