Масюков рассказал о своей первой встрече с Пугачевой: «У нас какая-то связка случилась, какой-то контакт»

По словам Руслана, продюсер Максим Фадеев сразу был сражен его голосом. Он сказал лишь одно нецензурное слово, после чего певец все понял. Также ему удалось найти общий язык с Аллой Пугачевой.

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«Я зашел туда, как к себе домой, как в гости к друзьям. Я услышал Аллу Борисовну: «Ну здравствуйте! Откуда, из Твери?» Я ответил, что да. У нас замечательная студия «Салам», вы же знаете. Она ответили: «Знаю, знаю». И я почувствовал все. У нас какая-то связка случилась, какой-то контакт. Я понял, что все! Я уже на «Фабрике», в числе победителей. Включилось такое состояние. А дальше полетели все эти моменты с кастингом, с песнями, с людьми, следующий этап. Лина Арифулина вручила мне билетик с номерком», — поделился Масюков в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Победителем ему не довелось стать. Однако певец благодарен проекту за все. Он даже мечтает выпустить свой альбом. Артист продолжает петь, а также является психологом.