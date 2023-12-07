Масюков рассказал о своей первой встрече с Пугачевой: «У нас какая-то связка случилась, какой-то контакт»

Руслан Масюков построил карьеру певца. Он был участником «Фабрики звезд – 5». Ему доводилось купаться в любви фанатов. Его даже назвали «русским Энрике Иглесиасом». Его внешность и голос сводили девушек с ума.
Однако победителем шоу он не стал. А теперь в интервью Яне Чуриковой артист признался, что потом боролся с алкогольной зависимостью и даже пережил ДТП, после чего больше не покупал автомобиль. Он рассказал, как проходил кастинг на «Фабрику».
По словам Руслана, продюсер Максим Фадеев сразу был сражен его голосом. Он сказал лишь одно нецензурное слово, после чего певец все понял. Также ему удалось найти общий язык с Аллой Пугачевой.
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«Я зашел туда, как к себе домой, как в гости к друзьям. Я услышал Аллу Борисовну: «Ну здравствуйте! Откуда, из Твери?» Я ответил, что да. У нас замечательная студия «Салам», вы же знаете. Она ответили: «Знаю, знаю».
И я почувствовал все. У нас какая-то связка случилась, какой-то контакт. Я понял, что все! Я уже на «Фабрике», в числе победителей. Включилось такое состояние. А дальше полетели все эти моменты с кастингом, с песнями, с людьми, следующий этап. Лина Арифулина вручила мне билетик с номерком», — поделился Масюков в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Победителем ему не довелось стать. Однако певец благодарен проекту за все. Он даже мечтает выпустить свой альбом. Артист продолжает петь, а также является психологом.