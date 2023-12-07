Директор фонда Пахмутовой опровергла слухи о госпитализации композитора: «Это полное вранье»

Александра Пахмутова автор многих известных композиций. Она недавно отметила 94-летие. А 7 декабря Телеграм-канал Mash сообщил, что композитор была госпитализирована. Отмечалось, что у нее якобы случился сердечный приступ.
По данным журналистов, Александра Николаевна почувствовала себя плохо и сама обратилась к врачам. Также сообщалсь, что ей был поставлен предварительный диагноз в поликтинике, а затем артистку увезли на скорой в больницу. Но на слухи о госпитализации звезды отреагировал Евгений Малышко — директор фонда знаменитости.
По его словам, кто-то все просто выдумал. Он заверил, что с артисткой все в порядке.
«Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально», – поделился Евгений в беседе с «РИА Новостями».
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Напомним, что в сентябре Пахмутова пережила смерть самого близкого человека. Умер ее муж Николай Добронравов, с которым она создала много композиций. Со временем композитор воспряла духом. Друзья отмечали, что она не отчаялась после случившегося.