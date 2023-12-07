Директор фонда Пахмутовой опровергла слухи о госпитализации композитора: «Это полное вранье»

Александра Пахмутова автор многих известных композиций. Она недавно отметила 94-летие. А 7 декабря Телеграм-канал Mash сообщил, что композитор была госпитализирована. Отмечалось, что у нее якобы случился сердечный приступ.

По данным журналистов, Александра Николаевна почувствовала себя плохо и сама обратилась к врачам. Также сообщалсь, что ей был поставлен предварительный диагноз в поликтинике, а затем артистку увезли на скорой в больницу. Но на слухи о госпитализации звезды отреагировал Евгений Малышко — директор фонда знаменитости.