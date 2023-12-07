Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков отрастил бороду в США: «Режим Дровосека»

Также музыкант часто путешествует. Он живет в Лос-Анджелесе, но бывает в Майами, а также отдыхал на Гавайях. Пресняков-младший редко делится новыми фото и почти не дает интервью. Но 7 декабпя он заснял себя на камеру. Артист отрастил густую и длинную бороду. Он признался, что теперь не знает, что ему делать дальше с имиджем.

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«Когда-то давно я захотел отрастить бороду и сходить в барбершоп. С первым у меня вышло, поставил жирную галочку. Теперь осталось сходить в барбершоп, но потом я такой: а что делать дальше? Сбривать или так нормально? Я не знаю, реально не знаю. Короче, я все придумал. На зиму я буду превращаться в зимнего Ники. Это такой режим Дровосека. А летом будет уже обычный привычный Никитос», – рассказал певец.

На кадрах Никита красовался с бородой и в шапке. Раньше он предпочитал носить небольшую щетину или брился полностью, чтобы оставалась гладкая кожа.