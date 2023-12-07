Ольга Тумайкина о младшей дочке: «Это уже решено. Она будет актрисой»

По словам Ольги, она может быть другом дочкам, но при этом остается требовательной мамой. Ее старшая наследница трудится в Театре Вахтангова. А младшая дочка учится в школе в восьмом классе. В новом интервью Туймакину спросили, не хочет ли и Маруся пойти по ее стопам и заняться актерским мастерством. Оказалось, что ей это интересно. Звезда даже не сомневается, что дочка продолжит династию.

«Конечно. Это уже решено. Она будет актрисой», — сказала Ольга.

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По словам селебрити, в любой профессии есть свои сложности. Она считает, что в ее профессии чуть больше волшебства, что и притягивает людей, пишет KP.RU.