Ольга Тумайкина о младшей дочке: «Это уже решено. Она будет актрисой»

Ольга Тумайкина строит карьеру актрисы. В ее копилке десятки ярких работ в кино и театре. Она не скрывает, что много сил отдает съемкам. При этом актриса вырастила дочку Полину, которой уже 27 лет. Также она заботится о 15-летней дочке Марусе.
Звезда сериала «Ваша честь» признавалась, что ради детей готова пожертвовать многим. И она уже не раз отказывалась от интересной работы, когда ее внимание и забота требовались дочкам.
По словам Ольги, она может быть другом дочкам, но при этом остается требовательной мамой. Ее старшая наследница трудится в Театре Вахтангова. А младшая дочка учится в школе в восьмом классе. В новом интервью Туймакину спросили, не хочет ли и Маруся пойти по ее стопам и заняться актерским мастерством. Оказалось, что ей это интересно. Звезда даже не сомневается, что дочка продолжит династию.
«Конечно. Это уже решено. Она будет актрисой», — сказала Ольга.
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По словам селебрити, в любой профессии есть свои сложности. Она считает, что в ее профессии чуть больше волшебства, что и притягивает людей, пишет KP.RU.
Ольга Тумайкина с дочками. Фото: соцсети Ольги Тумайкиной