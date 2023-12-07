Ольга Туймакина пожертвовала работой, когда дочка заболела: «У Маруси случилось воспаление легких»

В новом интервью Ольга отметила, что семью она ставит на первое место. Для нее главное — безопасность родных.

«Я мама-друг, мама-требователь. Ради детей я могу пожертвовать многим без раздумий», — отметила актриса.

Примечательно, что она не раз была вынуждена отказываться от работы, чтобы быть с дочками. Однажды ее младшая наследница заболела и попала в больницу. Артистка пожертвовала спектаклем, чтобы быть с ней.

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