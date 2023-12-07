Ольга Туймакина пожертвовала работой, когда дочка заболела: «У Маруси случилось воспаление легких»

Ольга Туймакина построила карьеру актрисы. В свое время она не смогла поступить в Школу-студию МХАТ, где в комиссии сидел Олег Табаков. Но Ольгу приняли в Щукинское училище. Теперь в ее копилке десятки ролей в кино и театре. Она сыграла в сериале «Чикатило», а также в сериале «Ваша честь».
Теперь ей досталась непростая роль мамы главной героини, которая вынуждена познакомиться с ролевыми играми. По словам артистки, ей пришлось сыграть отрицательного персонажа, так как ее героиня слабый человек. Сама Туймакина совсем другая. У нее две дочки: 27-летняя Полина и 15-летняя Маруся.
В новом интервью Ольга отметила, что семью она ставит на первое место. Для нее главное — безопасность родных.
«Я мама-друг, мама-требователь. Ради детей я могу пожертвовать многим без раздумий», — отметила актриса.
Примечательно, что она не раз была вынуждена отказываться от работы, чтобы быть с дочками. Однажды ее младшая наследница заболела и попала в больницу. Артистка пожертвовала спектаклем, чтобы быть с ней.
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«Один из самых ярких, пожалуй, когда у Маруси случилось воспаление легких, и нас на скорой увезли в клинику и положили надолго. Я поехала с Марусей, потому что она на тот момент была слишком маленькая. Еще она очень чувствительный ребенок по характеру. Я поняла, что не могу ее бросить», — пояснила Туймакина.
«В то время я как раз приступила к новому спектаклю в театре, и мне пришлось оставить очень интересную работу», — подчеркнула звезда, пишет KP.RU.