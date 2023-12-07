Актриса из сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Отметим, что больше 10 лет Шеннен прожила в браке с фотографом Куртом Исвариенко. В апреле 2023 года они развелись. Только теперь актриса призналась, что пережила предательство с его стороны. Два года он крутил роман с другой женщиной за ее спиной. Об отношениях мужа артистка узнала в день, когда у нее была назначена операция на головном мозге.

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«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался: у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…» — поделилась 52-летняя Доэрти.

В тот момент она решила сама для себя, что если все пройдет хорошо и операция пройдет успешно, то она подаст на развод, покинув больницу. Именно так и случилось. Шеннен отметила, что не может взять на себя ответственность за то, что брак распался. Но она считает, что причастна к проблемам, которые были в их семье. Она также понимает, что ее тяжелая болезнь отразилась на ее браке.

Более того, актриса намерена поработать над собой, чтобы полюбить себя. Она уверена, что не будет одинока и встретит человека, которого полюбит, пишет People.