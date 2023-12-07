Актриса из сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Шеннен Доэрти является известной американской актрисой. Многие зрители полюбили ее за роли в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». Примечательно, что в знаменитой картине она сыграла старшую сестру-ведьму Прю. У нее появилась армия поклонников.
Никто не ожидал, что у нее в жизни случится удручающие событие. Она узнала в 2015 году, что у нее рак молочной железы. Сейчас у нее уже четвертая стадия болезни. Минувшим летом артистка узнала, что у нее начались метастазы, которые распространились на кости и головной мозг. При этом звезда призналась, что хочет жить.
Отметим, что больше 10 лет Шеннен прожила в браке с фотографом Куртом Исвариенко. В апреле 2023 года они развелись. Только теперь актриса призналась, что пережила предательство с его стороны. Два года он крутил роман с другой женщиной за ее спиной. Об отношениях мужа артистка узнала в день, когда у нее была назначена операция на головном мозге.
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«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался: у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…» — поделилась 52-летняя Доэрти.
В тот момент она решила сама для себя, что если все пройдет хорошо и операция пройдет успешно, то она подаст на развод, покинув больницу. Именно так и случилось. Шеннен отметила, что не может взять на себя ответственность за то, что брак распался. Но она считает, что причастна к проблемам, которые были в их семье. Она также понимает, что ее тяжелая болезнь отразилась на ее браке.
Более того, актриса намерена поработать над собой, чтобы полюбить себя. Она уверена, что не будет одинока и встретит человека, которого полюбит, пишет People.
Шеннен Доэрти. Фото: соцсети Шеннен Доэрти