Рузиль Минекаев о съемках в сериале «Слово пацана»: «Я постоянно боялся облажаться»

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач подружилась на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Оба поделились своими впечатлениями от съемок в криминальной драме Жоры Крыжовникова.

Рузиль не стал скрывать, что очень волновался. Ему в 24 года пришлось сыграть 15-летнего подростка-хулигана Марата. Сначала молодой человек пробовался на роль Вовы, по прозвищу Адидас, но его сыграл Иван Янковский. Минекаев подметил, что понимал, в какой проект он попал и с каким режиссером будет взаимодействовать на съемочной площадке.

«Я постоянно боялся облажаться, переживал, как сыграю. А потом словил волну, у нас произошел профессиональный коннект. И дальше я буквально с полуслова понимал, что он (Жора Крыжовников) хочет сказать», - приводит Кинопоиск слова Рузиля Минекаева.

Некоторое волнение испытывал и Леон Кемстач. Он во всем согласен с Рузилем. Юному актеру было важно найти общий язык с Жорой Жрыжовниковым. Он, кстати, старался во всем помогать ребятам. Они даже могли подолгу обсуждать какие-то ключевые сцены, советоваться, на чем сделать акцент. За такой опыт Леон очень благодарен режиссеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».