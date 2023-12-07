Рузиль Минекаев остался доволен знакомством с Иваном Янковским на съемках «Слово пацана», назвав его простым и душевным

Рузиль Минекаев, который сыграл в криминальной драме Жоры Крыжовникова 15-летнего подростка-хулигана Марата, когда самому актеру было уже 24 года, рассказал о съемках с Иваном Янковским. Они предстали в образе братьев, а их отца сыграл Сергей Бурунов.

Рассказывая о съемках в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Рузиль Минекаев дал понять, что никак не ожидал, что Иван Янковский, будучи наследником громкой фамилии и актерской династии, может оказаться таким простым, душевным и идущим на контакт человеком.

«Когда мы приезжали утром на площадку, переодевались в вагончике, он мог постучаться, зайти просто поболтать, узнать, как дела», — приводит «Кинопоиск» слова Рузиля Минекаева.

Актер подметил, что для него это было приятно и неожиданно. Ивана Янковского молодой актер охарактеризовал так: он свой пацан. С сыном Филиппа Янковского, по словам Рузиля, можно было и посмеяться, и куда-то сходить после съемок. Никакой звездности и фальши. Минекаев уточнил, что многому учился у Ивана, тот даже давал молодежи советы в плане актерского мастерства.