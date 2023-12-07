Леонид Якубович о москвичах: «Тут все зажрались»

Леонид Якубович сказал, что ждет на телевидении появления новых лиц. Больше всего он возлагает надежд на людей, которые приезжают в столицу из регионов.

К столичным жителям ведущий относится с большой долей скепсиса, полагая, что коренное население Москвы слишком расслабленно.

«Те, кто не родился в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи. Очень тут все зажрались, все такие благостные», — заявил Якубович на YouTube-шоу «Подкаст чудес».

Ведущий полагает, что это не является отражением современных реалий, такая тенденция была заметна во все времена.

Также на шоу Якубович рассказал, что не поддерживает людей, покидающих Россию. Сам он никуда переезжать не собирается.

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