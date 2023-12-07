Саруханов о своей пятой жене Татьяне: «У нее новый муж, но мы остались одной семьей»

Игорь Саруханов разводился пять раз, однако ребенка (дочь Розалию) ему подарила только предпоследняя избранница певца и композитора художница Татьяна, которая моложе его на 19 лет. Кроме того, артист удочерил наследницу пятой жены от предыдущего брака Любу.

По словам артиста, дети, а также чувство дружбы помогает ему и Татьяне сохранять теплые. И даже семейные, отношения. И это при том, что и его экс-супруга уже оформила новый брак, и он тоже успел жениться в седьмой раз. На сей раз на девушке, которая моложе его уже на 30 лет, дизайнере Лесе Садовской.

«Да, с Татьяной мы разошлись, у нее новый муж, но мы остались одной семьей, которая собирается за общим столом, произносит тосты», — рассказал Игорь Саруханов.

По словам Саруханова, Татьяна также остается поклонницей его творчества и ходит на его концерты с новым мужем.

Источник: moslenta.ru

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