Рузиль Минекаев о съемках с Сергеем Буруновым в сериале «Слово пацана»: «Он разве что кулаком меня сильно не ударил»

Рузиль Минекаев в свои 24 год сыграл 15-летнего подростка хулигана Марата, который встречается с Айгуль (Анна Пересильд). Юноша доставляет своей семье и особенно отцу, которого сыграл Сергей Бурунов, не мало хлопот. Мужчина как может старается воспитывать сына-подростка, который живет по законам улицы.

В недавнем интервью Рузиль поделился тем, как проходили съемки с Буруновым в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам Минекаева, в первый раз он увидел Сергея Бурунова на пробах и тогда ему показалось, что актер, несмотря на весь свой опыт, сильно волнуется. При том, что в сериале они сыграли сына и отца, совместных сцен у них было не так много, поэтому они не особо плотно общались на съемочной площадке.