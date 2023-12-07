Леон Кемстач рассказал, что попал в сериал «Слово пацана» благодаря Саше Петрову

15-летний Леон Кемстач сыграл в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» домашнего мальчика Андрея, который взялся подтягивать по английскому языку хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Юного актера уже сравнивают с Брэдом Питтом в молодости. Сам Леон из творческой семьи. Его отчим Антон Богданов, который многим известен по сериалу «Реальные пацаны», также снимался в военной драме «Т-34» с Александром Петровым.

Кстати, именно благодаря Саше Петрову Леон Кемстач, можно сказать, и попал в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Оказывается, пасынок Антона Богданова учится в Дубае, там ходит в школе. История с кастингом в сериал Жоры Крыжовникова оказалась весьма интересной. В своем микроблоге Александр Петров выложил пост о том, что идут пробы в сериал «Слово пацана» и тут же отправил его маме Леона, посоветовав им поучаствовать в проекте. Так, Леон решил в шутку записать видеовизитку для сериала. Хотя изначально думал, что все это зря, никто его в проект не позовет, пустая трата времени и сил.