Мирошник опроверг сообщения о прохождении Дроздовым химиотерапии

Многие телезрители обеспокоены состоянием 86-летнего ученого и телеведущего Николая Дроздова.

В конце ноября СМИ опубликовали новости о том, что у ведущего обнаружен рак предстательной железы и после прохождения им химиотерапии у него якобы ухудшилось самочувствие.

Его друг художник Константин Мирошник заявил, что на самом деле Николай Дроздов находится дома и для своего возраста чувствует себя неплохо.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», - сказал художник.

Мирошник не скрыл, что Дроздов на самом деле проходит лечение, но это обычные таблетки, которые он пьет один раз в сутки. Ведущий по-прежнему ведет активный образ жизни, с удовольствием общается с приятелями, друзьями и родственниками.

Источник: RT

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