Рузиль Минекаев о том, как его взяли на роль 15-летнего Марата в сериале «Слово пацана»: «Я пробовался на три роли в один день»

Рузиль Минекаев снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его партнершей стала дочка Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя — 14-летняя Анна Пересильд (Айгуль). Сам Рузиль впервые сыграл подростка в сериале. Сейчас ему уже 24 года. И изначально он пробовался совсем на другую роль. Однако Жора Крыжовников посчитал, что молодой человек вполне может сыграть 15-летнего юношу. По всем параметрам на роль Марата талантливый актер подходит на все 100%.
«На самом деле, я пробовался на три роли в один день», — отметил Минекаев.
Он выучил текст Вовы, но кастинг-директор предложила ему попробоваться на Андрея. Но и этот персонаж не лег на внешность актера. Поэтому Минекаев выучил еще и текст для проб на Марата. Спустя неделю с Рузилем встретился Жора Крыжовников. Он сказал молодому человеку, что тот по возрасту больше подходит на роль Вовы, но внешне больше похож на 15-летнего Марата. Так Рузиль и получил эту заветную роль. Позже ему скинули сценарий, и Минекаев сразу проникся этим персонажем.
«Я очень хотел, чтобы меня утвердили именно на Марата. И я уже тогда понял, что у сериала будет большой успех», — приводит «Кинопоиск» слова Рузиля Минекаева.