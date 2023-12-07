Рузиль Минекаев о том, как его взяли на роль 15-летнего Марата в сериале «Слово пацана»: «Я пробовался на три роли в один день»

Он выучил текст Вовы, но кастинг-директор предложила ему попробоваться на Андрея. Но и этот персонаж не лег на внешность актера. Поэтому Минекаев выучил еще и текст для проб на Марата. Спустя неделю с Рузилем встретился Жора Крыжовников. Он сказал молодому человеку, что тот по возрасту больше подходит на роль Вовы, но внешне больше похож на 15-летнего Марата. Так Рузиль и получил эту заветную роль. Позже ему скинули сценарий, и Минекаев сразу проникся этим персонажем.

«Я очень хотел, чтобы меня утвердили именно на Марата. И я уже тогда понял, что у сериала будет большой успех», — приводит «Кинопоиск» слова Рузиля Минекаева.