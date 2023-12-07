Родившая второго ребенка певица Ханна о своей нынешней фигуре: «Не суперпрекрасная»

Ханна. Фото: Global Look Press

Артистка не скрывает, что после двух родов у нее есть погрешности во внешности.

Певица Ханна в феврале стала мамой во второй раз. Она не скрыла, что теперь ее формы уже трудно назвать идеальными.

«Фигура не суперпрекрасная. Главное — все скрыть и все, что нужно, открыть», - сказала артистка.

Видимо, этот принцип на самом деле работает, потому что глядя на знаменитость, никогда не скажешь, что в линиях ее тела есть хоть какая-то погрешность.

Вместе с тем Ханна считает, что главным стимулом быть красивой и выглядеть на высоте для женщины являются люди, которые ее окружают. Если рядом есть любовь, то ты будешь светиться от счастья и привлекать внимание окружающих.

Источник: NEWS.ru

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