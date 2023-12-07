Родившая второго ребенка певица Ханна о своей нынешней фигуре: «Не суперпрекрасная»

Видимо, этот принцип на самом деле работает, потому что глядя на знаменитость, никогда не скажешь, что в линиях ее тела есть хоть какая-то погрешность.

Вместе с тем Ханна считает, что главным стимулом быть красивой и выглядеть на высоте для женщины являются люди, которые ее окружают. Если рядом есть любовь, то ты будешь светиться от счастья и привлекать внимание окружающих.

Источник: NEWS.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»