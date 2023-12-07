Якубович разозлился от шутки Коваль: «Сказала: «Крутите барабан». Он позеленел просто»

Леонид Якубович ведет шоу «Поле чудес» с 1991 года. Он не раз пытался уйти из программы и не единожды рассказывал в интервью, что ему претит образ усатого простака, который он создает на экране.

И все-таки Леонид Якубович остается рулевым проекта – народная любовь держит.

Однако ведущей «Орла и решки» канала «Пятница» Юлии Коваль пришлось однажды на себе ощутить раздражение Леонида Якубовича по поводу его шоу. Играя с ним теннис, звезда решила повеселиться и вместо того, чтобы попросить подачу, она брякнула «Крутите барабан».