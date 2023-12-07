Сергей Мазаев признался в алкоголизме: «Разбился на мотоцикле»

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал, что в 90-е годы страдал от алкогольной зависимости. По его словам, в это время он стал популярным, новая жизнь обрушилась неожиданно, психика не выдерживала.

«Тогда был жесткие алкоголизм. Многие друзья ушли из-за этого. Самое ужасное, что люди не хотят верить в свою проблему, не осознают. Я однажды даже чуть не погиб - разбился на мотоцикле пьяный», - рассказал Мазаев в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

Всего «сломанного» Мазаева доставили в больницу, буквально спасли.

«Володя Пресняков с Кристиной Орбакайте тогда подарили мне икону», - добавил Мазаев.

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