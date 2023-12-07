Диана Анкудинова потратила свой первый гонорар в 40 тысяч на музыкальное оборудование

Диана Анкудинова призналась, куда потратила свой первый гонорар, который она получила за победу в конкурсе. На тот момент певица с семьей жила в Тольятти, поэтому для нее 40 тысяч, которые были обещаны, как приз в качестве вознаграждения за победу в конкурсе, казались огромной суммой. Анкудинова очень волновалась, потому что хотела выиграть эти деньги.

Такую сумму, по словам Дианы, на тот момент в руках она еще не держала и даже не видела. Удача была на ее стороне. Все сложилось, и весь призовой фонд достался юной исполнительнице. Эти деньги Анкудинова потратила на музыкальное оборудование, чтобы она могла заниматься дома.

А сейчас певица копит на собственную просторную квартиру в Москве. У нее есть жилплощадь, апартаменты она получила в подарок от Игоря Крутого. А сейчас певица хочет их расширить, обновить. Для этого она готова зарабатывать деньги.

По материалам Hello!.