Александрова об особенностях работы с Богомоловым в сериале «Кеша»: «В процессе съемок он часто дописывал и переписывал сцены»

Юлия Александрова, которая много лет снимается в кино и была замужем за Жорой Крыжовниковым, дала понять, что все режиссеры разные. У каждого свой подход. Вместе с Константином Богомоловым она снялась в сериале «Кеша должен умереть». По словам актрисы, ее тут же утвердили на роль одной из бывших жен главного персонажа. И это при том, что муж Ксении Собчак не привык работать с малознакомыми людьми. А с Юлией он был на тот момент вообще не знаком.

С Богомоловым, как выразилась актриса, нужно быть готовым к творческой пластичности.

«В процессе съемок он часто дописывал и переписывал сцены или вообще их менял», — отметила Александрова.

Юлия приходила на съемочную площадку готовая к одному, а в процессе все менялось, дополнялось и даже корректировалось. Богомолова экс-жена режиссера Жоры Крыжовникова назвала безусловно талантливым человеком. Такой подход, по словам Юлии, пошел на пользу проекту.

По материалам OK