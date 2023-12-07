Юлия Александрова: «Я такой человек, которого из дома не выгнать»

Бывшая жена режиссера Жоры Крыжовникова не стала скрывать, что этот год стал для нее насыщенным по части проектов. Она активно снималась в сериалах с самыми известными актерами. К примеру, в ленте «Слово пацана. Кровь на асфальте» Юлия Александрова играла вместе с Иваном Янковским и дочкой Юлии Пересильд, Анной. В сериале «Кеша должен умереть» она снималась с Юлией Снигирь, Александрой Ребенок и Константином Богомоловым.

По словам актрисы, для нее в качестве отдыха нет места лучше, чем дом. При этом она старается путешествовать вместе с дочкой Верой. Им нравится открывать для себя новые места.

«Но вообще я такой человек, которого из дома не выгнать, на меня даже многие обижаются из-за того, что я не хожу на мероприятия», — призналась Юлия Александрова.

Актриса дала понять, что ценное время, которое она может потратить на семью и друзей, ей жалко отдавать малознакомым людям на подобных светских раутах. Лучше, как выразилась экс-жена Жоры Крыжовникова, она с удовольствием посмотрит дома фильм, заварив себе чай.

По материалам OK