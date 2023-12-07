Шахназаров назвал глупым предложение Занко убрать Брыльску и Ахеджакову из «Иронии судьбы»

Карен Шахназаров назвал предложение зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко о том, чтобы убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбару Брыльску и Лию Ахеджакову «глупым».

Политик инициировала удалить образы артисток при помощи современных компьютерных технологий из-за их высказываний. Польская звезда поддержала грузинскую артистку и сказала, что в Москве ее ноги не будет.

Карен Шахназаров считает, что из-за этого не стоит искажать старый добрый советский фильм дипфейками. Кроме того, уверен режиссер, слова актрис не оказывают на общество существенного влияния.

«Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей? Тот факт, что кто-то что-то сказал, не имеет никакого значения», — сказал «Абзацу» Шахназаров.

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