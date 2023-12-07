Юрий Куклачев о конфликтах с женой: «Каждый день ругаемся»

Юрий Куклачев 53 года живет в счастливом браке со своей любимой женой Еленой. Познакомились будущие супруги, когда дрессировщик кошек учился в театральном училище, а девушка занималась в студии Ансамбля народного танца И.А. Моисеева.

Бывает непросто, признался артист Андрею Малахову. Часто случаются конфликты по любому поводу.

«Каждый день ругаемся! Спорим. Но подошли к спальне, вытерли ноги, и все забыли», — рассказал Куклачев.

В доме у Куклачева живут кошки. Там он с ними занимается, называет пушистых членами семьи.

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