Диана Анкудинова призналась, что получила от поклонников редкие подарки

Диана Анкудинова в свежем интервью рассказала о том, какой запоминающийся подарок она получала от поклонников. Самым лучшим, по словам певицы, презентом, стала статуэтка горностая, которая была сделана полностью с ее образа, в котором она предстала на одном из шоу.

«Это такая филигранная крутая работа!» — отметила Диана.

По словам артистки, это был один из самых неожиданных и ценных подарков. Анкудинова дала понять, что ее фанаты самые лучшие.

Кстати, себя Диана считает весьма азартным человеком, она всегда хотела побеждать в вокальных конкурсах, и ей это часто удавалось. Поэтому сейчас к своим победам она относится спокойно. В остальном Анкудинова не проявляет такой настойчивости, завести ее на соревновательный дух, по словам певицы, достаточно сложно.

«Безбашенных поступков я тоже не совершала, я абсолютно спокойный человек», — добавила Анкудинова.

По материалам Hello!