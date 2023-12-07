Юрий Куклачев оказался в тюрьме Брянска: «Приехал к детям»

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что часто ездит в исправительные колонии, чтобы пообщаться с находящимися там подростками. Артист признался, что ему от души жалко этих детей.

«Они ведь не виноваты, что в семьях ничего, кроме мата, не слышали. Просто эти дети оказались в таких обстоятельствах», — заявил он Андрею Малахову.

Недавно Куклачев посетил тюрьму Брянска. Общался с подростками 3,5 часа.

«Я называю это задушевной беседой. Они же дети — 14 лет. Они начинают так искренне радоваться», — добавил Куклачев.

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