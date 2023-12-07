Кравец заявила, что Пугачева остается с Галкиным* из-за денег

Певица Алена Кравец давно живет на Рублевке и отлично знает обстановку в бомонде. Относительно брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* она имеет однозначное мнение: народная артистка остается жить с мужем, потому что сильно зависит от него сейчас материально.

Как известно, 74-летняя певица давно оставила сцену, да и чувствует себя неважно в последние годы. К тому же кипрский климат ей не подошел. За границей она страдает отеками и жалуется на больные вены. Увы, в таком положении ни о какой работе и речи нет.

Вот и приходится, уверена Кравец, полностью полагаться на материальное состояние мужа. Благо Максим Галкин* еще пока способен зарабатывать за границей. Однако и он предупредил свою жену, что их жизнь может скоро стать намного проще.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: vk-smi.ru

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