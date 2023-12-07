Актриса Элен Даррас обвинила Жерара Депардье в домогательствах

Французская актриса Элен Даррас написала заявление в прокуратуру о сексуальных домогательствах на Жерара Депардье.

Она сообщила, что Депардье домогался ее во время их совместной работы над фильмом «Диско» еще в 2007 году, происходило это прямо на съемочной площадке картины.

По словам Даррас, Депардье непристойно трогал ее во время съемок. Она не сразу решилась судиться с артистом, потому что ей было неловко рассказывать правоохранителям такие интимные вещи. К слову, не исключено, что иск Элен Даррас отклонят за сроком давности.

Отметим, что это как минимум 14-е обвинение Жерара Депардье в сексуальных домогательствах.

Источники: AFP, Woman.ru.

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