Ладе Дэнс могут заблокировать счета

Популярная певица Лада Дэнс в ближайшее время может лишиться всех своих денег. А все потому, что артистка задолжала налоговой службе крупную сумму денег.

Речь идет о 968 тысячах рублей. За что конкретно этот долг - пока неизвестно. Но неоплаченная сумма висит уже у певицы три недели.

Если в ближайшее время Дэнс не погасит задолженность, то налоговая может заблокировать все ее счета. Кроме того, Лада не сможет выехать за границу.

Сама же артистка восстанавливается после ДТП под Подольском. От серьезных ушибов ей пришлось пройти длительный курс реабилитации.

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