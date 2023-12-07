Утяшева о Бузовой и Батрутдинове: «А все-таки они вместе»

Популярная гимнастка Ляйсан Утяшева неожиданно застала за одним столом Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова. Звезды ужинали и мило общались.

«А все-таки они вместе», - заявила жена Павла Воли.

При этом Бузова и Батрутдинов много раз заявляли, что они просто друзья. Но периодически появляются вместе на светских выходах, мило флиртуя между собой.

Продюсеры ТНТ даже создавали шоу, в котором пытались свести двух телеведущих. Но тогда у них ничего не получилось.

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