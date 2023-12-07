Кравец о поведении Макаревича* в Израиле: «Отвратительное и неприемлемое»

Певица, модель и светская певица Алена Кравец подвергла критике поведение Андрея Макаревича* за границей, который, покинув страну, осудил соотечественников.

«Отвратительное, мерзкое и неприемлемое поведение», - расценила она поступки музыканта.

Живущая на Рублевке артистка, утверждает, что многие ее соседи, которые относятся к бизнес-элите, также присоединяются к ее мнению.

Вместе с тем, Кравец считает хорошей тенденцией, что в настоящий момент с некоторых артистов сорвались маски и стало понятно, кто на самом деле под ними скрывается. Вот только Алене обидно за людей, которые ставили этих знаменитостей на пьедестал и считали своим эталоном, сообщает aif.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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