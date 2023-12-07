Пугачева решила быть похороненной в России и уже купила землю на Кузьминском кладбище

Артистка и модель Алена Кравец рассказала, что Алла Пугачева в любом случае планирует вернуться в Россию.

Правда, не исключено, что произойдет это уже после ухода звезды в мир иной…

Дело в том, что Примадонна приобрела землю на Кузьминском кладбище, чтобы быть похороненной рядом с родителями и другими родственниками, сообщает aif.ru.

Напомним, папа певицы Борис Пугачев был участником ВОВ, работал директором по сбыту на обувной фабрике, сидел за хозяйственные злоупотребления, умер в 1982 году от инфаркта. Мама Зинаида Одегова была бойцом противовоздушной обороны во время войны, потом работала в отделе кадров на завод, также перенесла инфаркт.

У родного брата Аллы Пугачевой Евгений тоже были проблемы с сердцем. Он всю жизнь проработал военным.

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