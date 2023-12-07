Брежнева повысила стоимость корпоративов для россиян до 5 миллионов рублей

Вера Брежнева улетела из России весной 2022 года. А недавно вышла из последнего бизнеса в нашей стране, покинув состав соучредителей одного из питерских бутиков одежды. Казалось бы, обрубила все концы. Но не тут-то было.

Как оказалось, артистка все-таки не прочь подзаработать на россиянах. Но только делать это она согласна «без шума и пыли» - исключительно за границей.

Кроме того, Брежнева задрала ценник за свои выступления до 5 миллионов рублей. И это без расходов на райдер.

Если учесть этот список требований, то смело прибавляйте к 5 миллионам еще 2,5 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

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