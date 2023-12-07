Михаил Кожухов о своем исчезновении с телевидения: «Приходилось ежедневно унижаться»

Михаил Кожухов после 9 лет активной работы в жанре телепутешествий неожиданно пропал с голубых экранов. Он объяснил свое исчезновение с ТВ накопившейся усталостью и тем, что работа эта не самая простая.
Вместе с тем журналист не исключил своего возращения в качестве телеведущего. Правда, сам он не будет для этого ничего делать, дескать, дождется приглашения.
«Мне приходилось унижаться ежедневно, пока на протяжении 9 лет я занимался производством телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан», — сказал Кожухов в программе «Легенда» на RTVI.
Ведущий не уточнил, в чем именно состояло «унижение», и с кем ему приходилось испытывать негативные эмоции.
Кожухов заметил, что телевидение часто меняет людей. Они под влиянием камер и всеобщего внимания начинают себя ставить слишком высоко. Ведущий считает, что с ним это не произошло, он остался прежним.
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