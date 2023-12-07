Михаил Кожухов о своем исчезновении с телевидения: «Приходилось ежедневно унижаться»

Михаил Кожухов после 9 лет активной работы в жанре телепутешествий неожиданно пропал с голубых экранов. Он объяснил свое исчезновение с ТВ накопившейся усталостью и тем, что работа эта не самая простая.

Вместе с тем журналист не исключил своего возращения в качестве телеведущего. Правда, сам он не будет для этого ничего делать, дескать, дождется приглашения.