Губерниев о планах Загитовой стать тренером: «Нам нужно тянуться до ее уровня»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал инициативу Алины Загитовой открыть собственную школу фигурного катания в Казани и стать тренером.
Ведущий заметил, что олимпийская чемпионка — редкая девушка, которая способна работать во многих ипостасях и практически везде достигать успеха.
Он ни на секунду не усомнился, что у Загитовой все получится в бизнесе и тренерской работе, а также посоветовал публике брать с нее пример.
«Постараемся быть похожими на Алину, потому что она деятельная натура и не сидит без дела. Можно порадоваться за нее. А нам, скромным, нужно тянуться до уровня Алины Загитовой», — сказал Дмитрий Губерниев, передает Sport24.
Отметим, что с открытием спортивной школы в Казани Загитовой поможет руководство Татарстана. Алина намерена не только присвоить свое имя учебно-спортивному заведению, но и активно участвовать в его деятельности, самой обучать юных дарований.
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