Губерниев о планах Загитовой стать тренером: «Нам нужно тянуться до ее уровня»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал инициативу Алины Загитовой открыть собственную школу фигурного катания в Казани и стать тренером.

Ведущий заметил, что олимпийская чемпионка — редкая девушка, которая способна работать во многих ипостасях и практически везде достигать успеха.

Он ни на секунду не усомнился, что у Загитовой все получится в бизнесе и тренерской работе, а также посоветовал публике брать с нее пример.